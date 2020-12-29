Байден звинуватив адміністрацію Трампа в безвідповідальності при передачі влади
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Нинішня американська адміністрація на чолі з президентом Дональдом Трампом поводиться безвідповідально в процесі передачі справ наступній владі, заявив обраний президент США Джозеф Байден. Його слова передає газета The New York Times, передає УНН.
“Зараз ми просто не отримуємо всієї потрібної нам інформації від минаючої адміністрації в ключових областях національної безпеки. На мій погляд, це не що інше, як безвідповідальність”, — сказав Байден.
Також він повідомив, що перешкоди в передачі повноважень наступній адміністрації створює політичне керівництво у військовому відомстві США. “У деяких відомствах нам йшли назустріч, а в інших, в першу чергу в міністерстві оборони, з боку політичного керівництва нам перешкоджали”, — сказав Байден. Перешкоди з боку політичного керівництва також виникли в Адміністративно-бюджетному управлінні Білого дому, вказав він.
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За словами Байдена, багатьом американським відомствам, важливим для безпеки країни, “було завдано величезної шкоди”. “Багато хто з них спустошені з точки зору наявності персоналу, можливостей і стану морального духу”, — пояснив він.
Після заяви Байдена в Пентагоні відповіли, що докладають всіх можливих зусиль в рамках процесу передачі повноважень. “Зусилля міністерства оборони вже перевершують аналогічні зусилля попередніх адміністрацій”, — стверджує виконуючий обов’язки міністра оборони США Крістофер Міллер. За його словами, Пентагон створює додаткові зустрічі на час, що залишився перехідного періоду і відповідає на всі наявні запити про надання інформації.
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На початку грудня CNN з посиланням на колишнього високопоставленого співробітника розвідки писав, що адміністрація Трампа завадила команді Байдена зустрітися з розвідувальними агентствами Пентагону в рамках процедури передачі влади. Соратники Байдена не змогли провести зустріч з представниками Розвідувального управління відомства та Агентства національної безпеки, вказував телеканал.