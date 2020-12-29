Байден звинуватив адміністрацію Трампа в безвідповідальності при передачі влади

“Зараз ми просто не отримуємо всієї потрібної нам інформації від минаючої адміністрації в ключових областях національної безпеки. На мій погляд, це не що інше, як безвідповідальність”, — сказав Байден.

Також він повідомив, що перешкоди в передачі повноважень наступній адміністрації створює політичне керівництво у військовому відомстві США. “У деяких відомствах нам йшли назустріч, а в інших, в першу чергу в міністерстві оборони, з боку політичного керівництва нам перешкоджали”, — сказав Байден. Перешкоди з боку політичного керівництва також виникли в Адміністративно-бюджетному управлінні Білого дому, вказав він.

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За словами Байдена, багатьом американським відомствам, важливим для безпеки країни, “було завдано величезної шкоди”. “Багато хто з них спустошені з точки зору наявності персоналу, можливостей і стану морального духу”, — пояснив він.

Після заяви Байдена в Пентагоні відповіли, що докладають всіх можливих зусиль в рамках процесу передачі повноважень. “Зусилля міністерства оборони вже перевершують аналогічні зусилля попередніх адміністрацій”, — стверджує виконуючий обов’язки міністра оборони США Крістофер Міллер. За його словами, Пентагон створює додаткові зустрічі на час, що залишився перехідного періоду і відповідає на всі наявні запити про надання інформації.

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На початку грудня CNN з посиланням на колишнього високопоставленого співробітника розвідки писав, що адміністрація Трампа завадила команді Байдена зустрітися з розвідувальними агентствами Пентагону в рамках процедури передачі влади. Соратники Байдена не змогли провести зустріч з представниками Розвідувального управління відомства та Агентства національної безпеки, вказував телеканал.