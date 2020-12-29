Байден обвинил администрацию Трампа в безответственности при передаче власти
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Нынешняя американская администрация во главе с президентом Дональдом Трампом ведет себя безответственно в процессе передачи дел следующей власти, заявил избранный президент США Джозеф Байден. Его слова передает газета The New York Times, передает УНН.
“Сейчас мы просто не получаем всей необходимой нам информации от уходящей администрации в ключевых областях национальной безопасности. На мой взгляд, это не что иное, как безответственность”, — сказал Байден.
Также он сообщил, что препятствия в передаче полномочий следующей администрации создает политическое руководство в военном ведомстве США. “В некоторых ведомствах нам шли навстречу, а в других, в первую очередь в министерстве обороны, со стороны политического руководства нам препятствовали”, — сказал Байден. Препятствия со стороны политического руководства также возникли в Административно-бюджетном управлении Белого дома, указал он.
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По словам Байдена, многим американским ведомствам, важным для безопасности страны, “был нанесен огромный ущерб”. “Многие из них опустошены с точки зрения наличия персонала, возможностей и состояния морального духа”, — пояснил он.
После заявления Байдена в Пентагоне ответили, что предпринимают все возможные усилия в рамках процесса передачи полномочий. “Усилия министерства обороны уже превосходят аналогичные усилия предыдущих администраций”, — утверждает исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер. По его словам, Пентагон создает дополнительные встречи на оставшийся переходной период и отвечает на все имеющиеся запросы о предоставлении информации.
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В начале декабря CNN со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника разведки писал, что администрация Трампа помешала команде Байдена встретиться с разведывательными агентствами Пентагона в рамках процедуры передачи власти. Соратники Байдена не смогли провести встречу с представителями Разведывательного управления ведомства и Агентства национальной безопасности, указывал телеканал.