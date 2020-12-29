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Байден обвинил администрацию Трампа в безответственности при передаче власти

Киев • УНН

 • 11395 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Нынешняя американская администрация во главе с президентом Дональдом Трампом ведет себя безответственно в процессе передачи дел следующей власти, заявил избранный президент США Джозеф Байден. Его слова передает газета The New York Times, передает УНН.

Байден обвинил администрацию Трампа в безответственности при передаче власти

“Сейчас мы просто не получаем всей необходимой нам информации от уходящей администрации в ключевых областях национальной безопасности. На мой взгляд, это не что иное, как безответственность”, — сказал Байден.

Также он сообщил, что препятствия в передаче полномочий следующей администрации создает политическое руководство в военном ведомстве США. “В некоторых ведомствах нам шли навстречу, а в других, в первую очередь в министерстве обороны, со стороны политического руководства нам препятствовали”, — сказал Байден. Препятствия со стороны политического руководства также возникли в Административно-бюджетном управлении Белого дома, указал он.

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По словам Байдена, многим американским ведомствам, важным для безопасности страны, “был нанесен огромный ущерб”. “Многие из них опустошены с точки зрения наличия персонала, возможностей и состояния морального духа”, — пояснил он.

После заявления Байдена в Пентагоне ответили, что предпринимают все возможные усилия в рамках процесса передачи полномочий. “Усилия министерства обороны уже превосходят аналогичные усилия предыдущих администраций”, — утверждает исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер. По его словам, Пентагон создает дополнительные встречи на оставшийся переходной период и отвечает на все имеющиеся запросы о предоставлении информации.

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В начале декабря CNN со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника разведки писал, что администрация Трампа помешала команде Байдена встретиться с разведывательными агентствами Пентагона в рамках процедуры передачи власти. Соратники Байдена не смогли провести встречу с представителями Разведывательного управления ведомства и Агентства национальной безопасности, указывал телеканал.

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