Байден зустрівся з патріархом Варфоломієм: про що говорили

Деталі

Президент висловив полегшення з приводу швидкого одужання Вселенського патріарха.

Вони обговорили зусилля щодо протидії зміні клімату, заходи щодо припинення глобальної пандемії COVID-19 та важливість релігійної свободи як основного права людини.

Цитата

“Їхня зустріч підкреслила важливу роль, яку відіграють релігійні громади у протистоянні ряду глобальних викликів, з якими ми всі стикаємося, а також десятиліття дружби та партнерства між Президентом Байденом та Його Всесвятістю Вселенським Патріархом”, — йдеться у заяві.

Нагадаємо

Патріарх Варфоломій прибув до Сполучених Штатів 23 жовтня. На наступний день він відчув себе погано після тривалого перельоту і щільного графіку. В якості запобіжного заходу патріарха доставили в лікарню Університету Джорджа Вашингтона. Вселенського патріарха Варфоломія 25 жовтня виписали з лікарні у Вашингтоні.