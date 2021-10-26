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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Байден зустрівся з патріархом Варфоломієм: про що говорили

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Президент США Джозеф Байден зустрівся 25 жовтняз Його Всесвятістю Вселенським Патріархом Варфоломієм і привітав його з тридцятиріччям морального та духовного керівництва на посаді Вселенського Патріарха. Про це інформує УНН з посиланням на пресслужбу Білого дому.

Байден зустрівся з патріархом Варфоломієм: про що говорили

Деталі

Президент висловив полегшення з приводу швидкого одужання Вселенського патріарха.

Вони обговорили зусилля щодо протидії зміні клімату, заходи щодо припинення глобальної пандемії COVID-19 та важливість релігійної свободи як основного права людини.

Цитата

“Їхня зустріч підкреслила важливу роль, яку відіграють релігійні громади у протистоянні ряду глобальних викликів, з якими ми всі стикаємося, а також десятиліття дружби та партнерства між Президентом Байденом та Його Всесвятістю Вселенським Патріархом”, — йдеться у заяві.

Нагадаємо

Патріарх Варфоломій прибув до Сполучених Штатів 23 жовтня. На наступний день він відчув себе погано після тривалого перельоту і щільного графіку. В якості запобіжного заходу патріарха доставили в лікарню Університету Джорджа Вашингтона. Вселенського патріарха Варфоломія 25 жовтня виписали з лікарні у Вашингтоні.

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