Байден встретился с патриархом Варфоломеем: о чем говорили
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Президент США Джозеф Байден встретился 25 октября с Его Всесвятостью Вселенским Патриархом Варфоломеем и поздравил его с тридцатилетием нравственного и духовного руководства в должности Вселенского Патриарха. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прессслужбу Белого дома.
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Президент выразил облегчение по поводу скорейшего выздоровления Вселенского патриарха.
Они обсудили усилия по противодействию изменению климата, меры по прекращению глобальной пандемии COVID-19 и важность религиозной свободы как основного права человека.
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“Их встреча подчеркнула важную роль, которую играют религиозные общины в противостоянии ряду глобальных вызовов, с которыми мы все сталкиваемся, а также десятилетия дружбы и партнерства между Президентом Байденом и Его Всесвятостью Вселенским Патриархом”, — говорится в заявлении.
Напомним
Патриарх Варфоломей прибыл в Соединенные Штаты 23 октября. На следующий день он почувствовал себя плохо после длительного перелета и плотного графика. В качестве меры пресечения патриарха доставили в больницу Университета Джорджа Вашингтона. Вселенского патриарха Варфоломея 25 октября выписали из больницы в Вашингтоне.