Байден встретился с патриархом Варфоломеем: о чем говорили

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Президент выразил облегчение по поводу скорейшего выздоровления Вселенского патриарха.

Они обсудили усилия по противодействию изменению климата, меры по прекращению глобальной пандемии COVID-19 и важность религиозной свободы как основного права человека.

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“Их встреча подчеркнула важную роль, которую играют религиозные общины в противостоянии ряду глобальных вызовов, с которыми мы все сталкиваемся, а также десятилетия дружбы и партнерства между Президентом Байденом и Его Всесвятостью Вселенским Патриархом”, — говорится в заявлении.

Напомним

Патриарх Варфоломей прибыл в Соединенные Штаты 23 октября. На следующий день он почувствовал себя плохо после длительного перелета и плотного графика. В качестве меры пресечения патриарха доставили в больницу Университета Джорджа Вашингтона. Вселенского патриарха Варфоломея 25 октября выписали из больницы в Вашингтоне.