Байден зажадав ввести санкції проти оточення Лукашенка

“Міжнародне співтовариство повинне істотно розширити санкції щодо підручних Лукашенко і заморозити офшорні рахунки, на яких вони зберігають своє вкрадене багатство”, — йдеться в заяві Байдена.

У разі перемоги на виборах він пообіцяв працювати “з європейськими партнерами і союзниками, щоб розробити план економічної підтримки воістину суверенної, демократичної Білорусі”.

Нагадаємо, в Білорусі 26 жовтня почався всенародний страйк у відповідь на дії президента країни Олександра Лукашенка. Пізніше лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська пообіцяла передати дані про насильство силовиків в Білорусі для міжнародних розслідувань.