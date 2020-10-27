Нагадаємо, в Білорусі 26 жовтня почався всенародний страйк у відповідь на дії президента країни Олександра Лукашенка. Пізніше лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська пообіцяла передати дані про насильство силовиків в Білорусі для міжнародних розслідувань.
Байден зажадав ввести санкції проти оточення Лукашенка
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден заявив, що посилить тиск на соратників білоруського лідера Олександра Лукашенка, пише Reuters, передає УНН.
“Міжнародне співтовариство повинне істотно розширити санкції щодо підручних Лукашенко і заморозити офшорні рахунки, на яких вони зберігають своє вкрадене багатство”, — йдеться в заяві Байдена.
У разі перемоги на виборах він пообіцяв працювати “з європейськими партнерами і союзниками, щоб розробити план економічної підтримки воістину суверенної, демократичної Білорусі”.