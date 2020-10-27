Байден потребовал ввести санкции против окружения Лукашенко

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 43169 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 65207 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
13:46 • 112977 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 100149 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 117367 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 94898 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 100394 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103367 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101720 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101420 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Байден потребовал ввести санкции против окружения Лукашенко

Байден потребовал ввести санкции против окружения Лукашенко

Киев  •  УНН

 • 9952 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что усилит давление на соратников белорусского лидера Александра Лукашенко, пишет Reuters, передает УНН.

“Международное сообщество должно существенно расширить санкции в отношении подручных Лукашенко и заморозить оффшорные счета, на которых они сохраняют свое украденное богатство”, — говорится в заявлении Байдена.

В случае победы на выборах он пообещал работать “с европейскими партнерами и союзниками, чтобы разработать план экономической поддержки поистине суверенного, демократического Беларуси”.

Напомним, в Беларуси 26 октября началась всенародная забастовка в ответ на действия президента страны Александра Лукашенко. Позже лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская пообещала передать данные о насилии силовиков в Беларуси для международных расследований.

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