Байден потребовал ввести санкции против окружения Лукашенко

“Международное сообщество должно существенно расширить санкции в отношении подручных Лукашенко и заморозить оффшорные счета, на которых они сохраняют свое украденное богатство”, — говорится в заявлении Байдена.

В случае победы на выборах он пообещал работать “с европейскими партнерами и союзниками, чтобы разработать план экономической поддержки поистине суверенного, демократического Беларуси”.