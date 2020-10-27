Напомним, в Беларуси 26 октября началась всенародная забастовка в ответ на действия президента страны Александра Лукашенко. Позже лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская пообещала передать данные о насилии силовиков в Беларуси для международных расследований.
Байден потребовал ввести санкции против окружения Лукашенко
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что усилит давление на соратников белорусского лидера Александра Лукашенко, пишет Reuters, передает УНН.
“Международное сообщество должно существенно расширить санкции в отношении подручных Лукашенко и заморозить оффшорные счета, на которых они сохраняют свое украденное богатство”, — говорится в заявлении Байдена.
В случае победы на выборах он пообещал работать “с европейскими партнерами и союзниками, чтобы разработать план экономической поддержки поистине суверенного, демократического Беларуси”.