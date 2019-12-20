Байден висловився за негайне виведення американських військ з Афганістану
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Колишній віцепрезидент США Джо Байден виступив за негайне виведення американських військ з Афганістану. Відповідну заяву він зробив у четвер, 19 грудня, на теледебатах претендентів на висунення кандидата в президенти США від Демократичної партії, що проходять у Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія). Про це повідомляє PBS, інформує УНН.
Байден підкреслив, що, будучи віцепрезидентом за Барака Обами, він виступав за те, щоб проводити щодо Афганістану політику, що грунтується виключно на боротьбі з тероризмом і не передбачає серйозного втручання США у внутрішні справи країни.
"Відновлення цієї країни повністю, як нації виходить за рамки наших можливостей. Насамперед як президент Сполучених Штатів Америки, я пересвідчусь в тому, щоб всі наші війська повернулися додому, і почну переговори з Талібаном, - підкреслив Байден.
При цьому він зазначив, що має намір залишити на території Афганістану "невелику кількість військ спеціального призначення, яка могла б відбити можливу загрозу, на той випадок, якщо США не вдасться провести достатньо хороші переговори по боротьбі з тероризмом".
Зазначимо, військова операція в Афганістані триває вже понад 18 років - з жовтня 2001 року. На піку кампанії, в 2010-2013 роках, чисельність західних сил в цій країні перевищувала 150 тис. чоловік. Основні бойові сили США і НАТО були виведені з Афганістану у 2014 році.
Нагадаємо, США оголосять про скорочення контингенту в Афганістані.