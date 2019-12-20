Байден висловився за негайне виведення американських військ з Афганістану

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Колишній віцепрезидент США Джо Байден виступив за негайне виведення американських військ з Афганістану. Відповідну заяву він зробив у четвер, 19 грудня, на теледебатах претендентів на висунення кандидата в президенти США від Демократичної партії, що проходять у Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія). Про це повідомляє PBS, інформує УНН.