Байден высказался за немедленный вывод американских войск из Афганистана
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Бывший вице-президент США Джо Байден выступил за немедленный вывод американских войск из Афганистана. Соответствующее заявление он сделал в четверг, 19 декабря, на теледебатах претендентов на выдвижение кандидата в президенты США от Демократической партии, которые проходят в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Об этом сообщает PBS, информирует УНН.
Байден подчеркнул, что, будучи вице-президентом Барака Обамы, он выступал за то, чтобы проводить по Афганистану политику, основанную исключительно на борьбе с терроризмом и не предусматривает серьезного вмешательства США во внутренние дела страны.
"Восстановление этой страны полностью, как нации выходит за рамки наших возможностей. Прежде всего как президент Соединенных Штатов Америки, я удостоверюсь в том, чтобы все наши войска вернулись домой, и начну переговоры с Талибаном, - подчеркнул Байден.
При этом он отметил, что намерен оставить в Афганистане "небольшое количество войск специального назначения, которое могло бы отразить возможную угрозу, на тот случай, если США не удастся провести достаточно хорошие переговоры по борьбе с терроризмом".
Отметим, военная операция в Афганистане продолжается уже более 18 лет - с октября 2001 года. На пике кампании, в 2010-2013 годах, численность западных сил в этой стране превышала 150 тыс. человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.
Напомним, США объявят о сокращении контингента в Афганистане.