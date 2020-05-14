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Байден випереджає Трампа в передвиборній гонці - соцдослідження

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. Колишній віце-президент США Джо Байден випередив чинного президента Дональда Трампа в передвиборній гонці. Таке дослідження компанії SSRS опублікувало CNN, передає УНН.

Байден випереджає Трампа в передвиборній гонці - соцдослідження

За даними дослідження, Байдена підтримують 51 відсоток зареєстрованих виборців, 46 відсотків віддають перевагу Трампу. При цьому “на полях битви” перевага залишається за Трампом, його підтримують 52 відсотки.

Також наголошується, що Байден більш популярний у жінок, темношкірих і виборців старше 45 років. Трамп при цьому має перевагу серед білого населення. Відзначається, що в опитуванні брали участь 1112 респондентів.

Джо Байден вважається одним з головних конкурентів чинного глави держави на президентських виборах в 2020 році. Його кандидатуру підтримали сенатор Берні Сандерс, експрезидент США Барак Обама, сенатор Елізабет Уоррен, а також колишній кандидат в президенти США і держсекретар США Гілларі Клінтон.

При цьому його кампанія проходить на тлі звинувачень у сексуальних домаганнях, колишні помічниці заявляють про непристойну поведінку з його боку.

Вибори президента США намічені на 3 листопада. Ймовірно, від Республіканської партії обиратиметься діючий президент Дональд Трамп, з боку демократів, скоріш за все, кандидатом стане Джо Байден.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Комітет Сенату США голосуватиме у справі розслідування щодо Burisma та Байдена

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