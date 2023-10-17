Байден у середу після візиту до Ізраїлю вирушить до Йорданії – Білий дім
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Президент Джо Байден у середу після візиту до Ізраїлю вирушить до Йорданії, щоб зустрітися з арабськими лідерами, оскільки зростає занепокоєння, що війна Ізраїлю та ХАМАС може перерости у більший регіональний конфлікт. Про це пише The Washington Post, передає УНН.
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Речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Байден поїде до Йорданії, де зустрінеться з королем Йорданії Абдаллою, президентом Єгипту Абделем Фаттахом ас-Сіссі та президентом Палестини Махмудом Аббасом.
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«Ми абсолютно чітко заявили про потребу в тому, щоб гуманітарна допомога могла продовжувати надходити до Гази. Це був послідовний заклик президента Байдена і, звичайно, всієї цієї адміністрації», – сказав Кірбі.
Доповнення
Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про поїздку Байдена до Ізраїлю, оскільки гуманітарна ситуація в секторі Газа стає дедалі жахливою, а Ізраїль готується до можливої наземної операції в сектор Гази для викорінення бойовиків ХАМАС, відповідальних за напад 7 жовтня.
Байден прагне надіслати найсильніше повідомлення про те, що США підтримують Ізраїль. Його демократична адміністрація пообіцяла військову підтримку, відправивши американські авіаносці та допомогу в регіон. Чиновники заявили, що проситимуть у Конгресу понад 2 мільярди доларів додаткової допомоги для Ізраїлю та України, яка бореться з вторгненням Росії.
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