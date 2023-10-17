Байден в среду после визита в Израиль отправится в Иорданию - Белый дом
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Президент Джо Байден в среду после визита в Израиль отправится в Иорданию, чтобы встретиться с арабскими лидерами, поскольку растет беспокойство, что война Израиля и ХАМАС может перерасти в больший региональный конфликт. Об этом пишет The Washington Post, передает УНН.
Детали
Спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Байден поедет в Иорданию, где встретится с королём Иордании Абдаллой, президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сисси и президентом Палестины Махмудом Аббасом.
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«Мы совершенно чётко заявили о потребности в том, чтобы гуманитарная помощь могла продолжать поступать в Газу. Это был последовательный призыв президента Байдена и, конечно, всей этой администрации», – сказал Кирби.
Дополнение
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о поездке Байдена в Израиль, поскольку гуманитарная ситуация в секторе Газа становится все более ужасной, а Израиль готовится к возможной наземной операции в сектор Газы для искоренения боевиков ХАМАС, ответственных за нападение 7 октября.
Байден стремится послать самое сильное сообщение о том, что США поддерживают Израиль. Его демократическая администрация пообещала военную поддержку, отправив американские авианосцы и помощь в регион. Чиновники заявили, что будут просить у Конгресса более 2 миллиардов долларов дополнительной помощи для Израиля и Украины, которая борется с вторжением России.
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