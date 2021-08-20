Байден у п'ятницю зробить нову заяву з приводу ситуації в Афганістані
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Президент США Джо Байден виступить з промовою в п'ятницю про операцію з евакуації людей з Афганістану. Про це пише The New York Times і низка інших американських ЗМІ, передає УНН.
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Відзначається, що виступ заплановано на 13:00 за місцевим часом (о 20:00 за Києвом).
За даними Білого дому, з кінця липня станом на вечір четверга американські військові вивезли з Афганістану 12 тисяч осіб. В тому числі, за останні 24 години було евакуйовано 2 000 осіб.
В адміністрації Байдена відзначають, що в Кабулі наразі перебуває 5200 американських військовослужбовців, а аеропорт “безпечний і відкритий”.
Що було раніше
Бойовики “Талібану” після 11-денного наступу 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що склав повноваження, щоб не допустити кровопролиття, і покинув країну.
В аеропорту Кабула припинили літати комерційні рейси. 16 серпня в аеропорту спостерігався хаос через натовп бажаючих покинути країну. У зв’язку з напруженою обстановкою в аеропорту 16 серпня евакуація була тимчасово припинена, але пізніше відновилася.