Байден в пятницу сделает новое заявление по поводу ситуации в Афганистане
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Президент США Джо Байден выступит с речью в пятницу об операции по эвакуации людей из Афганистана. Об этом пишет The New York Times и ряд других американских СМИ, передает УНН.
Детали
Отмечается, что выступление запланировано на 13:00 по местному времени (20:00 по Киеву).
По данным Белого дома, с конца июля по состоянию на вечер четверга американские военные вывезли из Афганистана 12 000 человек. В том числе, за последние 24 часа были эвакуированы 2 000 человек.
В администрации Байдена отмечают, что в Кабуле сейчас находится 5 200 американских военнослужащих, а аэропорт "безопасен и открыт".
Что было ранее
Боевики "Талибана" после 11-дневного наступления 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.
В аэропорту Кабула прекратили летать коммерческие рейсы. 16 августа в аэропорту наблюдался хаос из-за толпы желающих покинуть страну. В связи с напряженной обстановкой в аэропорту 16 августа эвакуация была временно приостановлена, но позже возобновилась.