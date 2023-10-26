Байден цього тижня зустрінеться з головою МЗС Китаю - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Президент США Джо Байден збирається зустрітися з головою МЗС Китаю Ван Ї. Дипломат приїде до Вашингтона з візитом 26-28 жовтня. Про це повідомляє Reuters із посиланням на два американські чиновники, знайомі з планами візиту, пише УНН.
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За словами одного з них, Ван Ї, який має зустрітися з радником Байдена з національної безпеки Джейком Салліваном у Білому домі в п'ятницю, може зустрітися з Байденом особисто в цей же час.
Білий дім відмовився від коментарів, вказує Reuters.
«Невідомо, наскільки істотною буде їхня взаємодія, але навіть неформальне привітання буде найсерйознішою взаємодією Байдена з китайським урядом, оскільки він коротко зустрічався з другою особою президента Китаю Сі Цзіньпіна, прем'єр-міністром Лі Цянем, в кулуарах саміту "Великої двадцятки" в Нью-Делі», - йдеться у повідомленні.
Ван також зустрінеться з держсекретарем Ентоні Блінкеном під час свого візиту до Вашингтона з четверга по суботу.
Ван є найвищим посадовцем у зовнішньополітичному відомстві Комуністичної партії Китаю, а також міністром закордонних справ після відставки Цинь Гана в липні.
Під час пресконференція в середу Байден заявив, що планує "конкурувати" з Китаєм "за міжнародними правилами - економічно, політично та іншими способами - але не шукає конфлікту". Він також застеріг китайських чиновників від агресії щодо Філіппін.
Доповнення
В Держдепі США підтвердили візит в Сполучені Штати Америки міністра закордонних справ Китаю Ван Ї цього тижня.