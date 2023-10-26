Байден на этой неделе встретится с главой МИД Китая - СМИ

Детали

По словам одного из них, Ван И, который должен встретиться с советником Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном в Белом доме в пятницу, может встретиться с Байденом лично в это же время.

Белый дом отказался от комментариев, указывает Reuters.

«Неизвестно, насколько существенным будет их взаимодействие, но даже неформальное приветствие будет самым серьезным взаимодействием Байдена с китайским правительством, поскольку он коротко встречался со вторым лицом президента Китая Си Цзиньпина, премьер-министром Ли Цянем, в кулуарах саммита "Большой двадцатки" в Нью-Дели», - говорится в сообщении.

Ван также встретится с госсекретарем Энтони Блинкеном во время своего визита в Вашингтон с четверга по субботу.

Ван является высшим должностным лицом во внешнеполитическом ведомстве Коммунистической партии Китая, а также министром иностранных дел после отставки Цинь Гана в июле.

Во время пресс-конференция в среду Байден заявил, что планирует "конкурировать" с Китаем "по международным правилам - экономически, политически и другими способами - но не ищет конфликта". Он также предостерег китайских чиновников от агрессии в отношении Филиппин.

Дополнение

В Госдепе США подтвердили визит в Соединённые Штаты Америки министра иностранных дел Китая Ван И на этой неделе.