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Байден на этой неделе встретится с главой МИД Китая - СМИ

Киев • УНН

 • 104016 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Президент США Джо Байден собирается встретиться с главой МИД Китая Ван И. Дипломат приедет в Вашингтон с визитом 26-28 октября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два американских чиновника, знакомых с планами визита, пишет УНН.

Байден на этой неделе встретится с главой МИД Китая - СМИ

Детали

По словам одного из них, Ван И, который должен встретиться с советником Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном в Белом доме в пятницу, может встретиться с Байденом лично в это же время.

Белый дом отказался от комментариев, указывает Reuters.

«Неизвестно, насколько существенным будет их взаимодействие, но даже неформальное приветствие будет самым серьезным взаимодействием Байдена с китайским правительством, поскольку он коротко встречался со вторым лицом президента Китая Си Цзиньпина, премьер-министром Ли Цянем, в кулуарах саммита "Большой двадцатки" в Нью-Дели», - говорится в сообщении.

Ван также встретится с госсекретарем Энтони Блинкеном во время своего визита в Вашингтон с четверга по субботу.

Ван является высшим должностным лицом во внешнеполитическом ведомстве Коммунистической партии Китая, а также министром иностранных дел после отставки Цинь Гана в июле.

Во время пресс-конференция в среду Байден заявил, что планирует "конкурировать" с Китаем "по международным правилам - экономически, политически и другими способами - но не ищет конфликта". Он также предостерег китайских чиновников от агрессии в отношении Филиппин.

Дополнение

В Госдепе США подтвердили визит в Соединённые Штаты Америки министра иностранных дел Китая Ван И на этой неделе.

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