Байден сьогодні попросить у прем'єра Ізраїлю розширити військову допомогу Україні — ЗМІ

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Видання з посиланням на представника Білого Дому повідомляє, що Вашингтон вітає допомогу, яку вже надає Ізраїль Україні у вигляді постачання амуніції, та іншого забезпечення, проте "є конкретні потреби українців", про які американське керівництво поговорить із ізраїльськими колегами.

Тим часом, The New York Times пише, що зустріч Байдена та Лапіда вже завершилася. Лідери провели пресконференцію за її підсумками. Зазначається, що про якісь конкретні кроки Ізраїлю щодо допомоги Україні озброєнням не повідомлялося.

Додамо

Президент США Джо Байден розпочав свій перший візит на Близький Схід з моменту вступу на посаду 18 місяців тому, коли він прибув до Єрусалиму у середу.

Заплановані переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Яїром Лапідом, президентом Ісааком Герцогом та лідером опозиції Біньяміном Нетаньяху, а також переговори з президентом Палестини Махмудом Аббасом на Західному березі.

У п'ятницю президент США вирушить до Саудівської Аравії, де зустрінеться з лідерами королівства в Джідді та візьме участь у саміті Ради співробітництва країн Перської затоки.