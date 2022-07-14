Байден сегодня попросит у премьера Израиля расширить военную помощь Украине — СМИ

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КИЕВ. 14 июля. УНН. Президент Соединенных Штатов Джо Байден на встрече с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом в Иерусалиме поднимет вопрос о поставке вооружения Украине для борьбы с российской агрессией. Об этом сообщает израильское издание Walla, пишет УНН.

Детали

Издание со ссылкой на представителя Белого Дома сообщает, что Вашингтон приветствует помощь, которую уже оказывает Израиль Украине в виде поставок амуниции, и другого обеспечения, однако "есть конкретные потребности украинцев", о которых американское руководство поговорит с израильскими коллегами.

Тем временем, The New York Times пишет, что встреча Байдена и Лапида уже завершилась. Лидеры провели пресс-конференцию по ее итогам. Отмечается, что о каких-либо конкретных шагах Израиля в отношении помощи Украине вооружением не сообщалось.

Добавим

Президент США Джо Байден начал свой первый визит на Ближний Восток с момента вступления в должность 18 месяцев назад, когда он прибыл в Иерусалим в среду.

Запланированы переговоры с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом, президентом Исааком Герцогом и лидером оппозиции Биньямином Нетаньяху, а также переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом на Западном берегу.

В пятницу президент США отправится в Саудовскую Аравию, где встретится с лидерами королевства в Джидде и примет участие в саммите Совета сотрудничества стран Персидского залива.

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