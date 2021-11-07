Байден скликає новий саміт боротьби з COVID-19 на початку 2022 року

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“Це те, що, за заявами ВООЗ та епідеміологів, необхідно для остаточної перемоги над пандемією. США запропонували більше 1 млрд доз вакцини, і ми вже передали більше 225 млн з них, більше, ніж решта світу. Отже, президент Байден зібрав світ, щоб представити план. Щоб простежити за виконанням цих цілей, держсекретар [США Ентоні Блінкен] проведе захід у розвиток цих завдань у листопаді, а Байден знову збере світ на початку наступного року”, — сказав він.

Він також наголосив, що саме президент США на вересневому віртуальному саміті з коронавірусу виступив з ініціативою вакцинувати 70% населення світу до вересня наступного року.

Додамо

Останній міжнародний саміт боротьби з пандемією, а також з питань глобальної вакцинації під егідою США пройшов 22 вересня у відеоформаті. Тоді Байден звернувся до глав урядів, держав, міжнародних організацій та лідерів благодійних, неурядових та бізнес-організацій із закликом скоординувати зусилля, щоб покласти край пандемії COVID-19.

Доповнення

За даними ВООЗ, з початку пандемії у світі на коронавірус захворіли понад 248 млн осіб, з яких понад 5 млн померли. У США COVID-19 виявили у 45,9 млн осіб, померло понад 744 тис. — за цими показниками країна посідає перше місце у світі.