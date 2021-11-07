Байден созывает новый саммит борьбы с COVID-19 в начале 2022 года

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“Это то, что, по заявлениям ВОЗ и эпидемиологов, необходимо для окончательной победы над пандемией. США предложили более 1 млрд доз вакцины, и мы уже передали более 225 млн из них, больше, чем остальной мир. Итак, президент Байден собрал мир, чтобы представить план. Чтобы проследить за выполнением этих целей, госсекретарь (США Энтони Блинкен) проведет мероприятие в развитие этих задач в ноябре, а Байден снова соберет мир в начале следующего года”, — сказал он.

Он также подчеркнул, что именно президент США на сентябрьском виртуальном саммите с коронавирусом выступил с инициативой вакцинировать 70% населения мира до сентября следующего года.

Добавим

Последний международный саммит по борьбе с пандемией, а также по вопросам глобальной вакцинации под эгидой США прошел 22 сентября в видеоформате. Тогда Байден обратился к главам правительств, государств, международных организаций и лидеров благотворительных, неправительственных и бизнес-организаций с призывом скоординировать усилия, чтобы положить конец пандемии COVID-19.

Дополнение

По данным ВОЗ, с начала пандемии в мире на коронавирус заболели свыше 248 млн человек, из которых более 5 млн умерли. В США COVID — 19 обнаружили у 45,9 млн человек, умерло более 744 тыс. — по этим показателям страна занимает первое место в мире.