Байден публічно провакцинується від коронавірусу у понеділок

Повідомляється також, що обраний віце-президент Камала Харріс отримає ін'єкцію на наступному тижні, щоб уникнути ситуації, у якій всі лідери нової адміністрації можуть відчувати побічні ефекти одночасно.

Нагадаємо, раніше на цьому тижні стало відомо, що у члена майбутньої адміністрації Байдена Седріка Річмонда, який буде працювати у Білому домі старшим радником, підтвердили COVID-19.

Як повідомляв УНН, у п'ятницю віце-президент США адміністрації Трампа Майк Пенс отримав вакцину від коронавірусу у прямому ефірі і у присутності журналістів.