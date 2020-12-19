Байден публично провакцинируется от коронавируса в понедельник
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Избранный президент США Джо Байден публично получит инъекцию вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 в понедельник, передает УНН со ссылкой на Politico.
Сообщается также, что избранный вице-президент Камала Харрис получит инъекцию на следующей неделе, чтобы избежать ситуации, в которой все лидеры новой администрации могут чувствовать побочные эффекты одновременно.
Напомним, ранее на этой неделе стало известно, что у члена будущей администрации Байдена Седрика Ричмонда, который будет работать в Белом доме старшим советником, подтвердили COVID-19.
Как сообщал УНН, в пятницу вице-президент США администрации Трампа Майк Пенс получил вакцину от коронавируса в прямом эфире и в присутствии журналистов.