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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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Байден публично провакцинируется от коронавируса в понедельник

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 декабря. УНН. Избранный президент США Джо Байден публично получит инъекцию вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 в понедельник, передает УНН со ссылкой на Politico.

Байден публично провакцинируется от коронавируса в понедельник

Сообщается также, что избранный вице-президент Камала Харрис получит инъекцию на следующей неделе, чтобы избежать ситуации, в которой все лидеры новой администрации могут чувствовать побочные эффекты одновременно.

Напомним, ранее на этой неделе стало известно, что у члена будущей администрации Байдена Седрика Ричмонда, который будет работать в Белом доме старшим советником, подтвердили COVID-19.

Как сообщал УНН, в пятницу вице-президент США администрации Трампа Майк Пенс получил вакцину от коронавируса в прямом эфире и в присутствии журналистов.

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