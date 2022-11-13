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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Байден прибув на Балі для участі у G20

Байден прибув на Балі для участі у G20

Київ • УНН

 • 410055 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Президент США Джо Байден в неділю приземлився на Балі, Індонезія, для участі в саміті G20. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Байден зустрінеться з президентом Китаю Сі Цзіньпіном та іншими лідерами, щоб обговорити низку геополітичних питань на цьому тижні, включаючи війну в Україні, напруженість в Тайванській протоці і триваючі продовольчу, енергетичну і кліматичну кризи, пише видання.

Додамо

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті G20, який відбудеться на Балі в Індонезії. Глава держави наголосив, що виступить на саміті G20 зі зверненням у вівторок.

Міністр закордонних справ росії сергій лавров очолить російську делегацію на саміті лідерів G20. Оскільки кремль заявив, що президент володимир путін "надто зайнятий, щоб взяти в ньому участь".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що путін не бере участі в саміті G20, ймовірно тому, що йому довелося б зіткнутися з критикою з боку багатьох учасників.

Українські Національні Новини

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