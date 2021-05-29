Байден представив проект бюджету в розмірі рекордних 6 трлн доларів

Цитата

“Ми переламали ситуацію з пандемією. Зростає економіка, створюються робочі місця, але робота тільки почалася, — йдеться в опублікованому в п’ятницю повідомленні Білого дому. — Країна не може просто повернутися до докризового рівня, якщо як і раніше будуть існувати нерівність і структурна слабкість старої економіки”. “Бюджет включає дві історичні програми: план підтримки зайнятості і план підтримки американських сімей. Це стосується вкладень в освіту, дослідження, охорону здоров’я, — наголошується в тексті. — У бюджеті міститься заклик до Конгресу знизити ціни на медикаменти та збільшити забезпечення медичного страхування”.

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Деталі

Американська влада пропонує, зокрема, збільшити оподаткування корпорацій (з 21% до 28%) і найбільш забезпечених верств населення.

В рамках плану підтримки зайнятості, що включає витрати на модернізацію інфраструктури і створення робочих місць, пропонується виділити 2,3 трлн доларів. Програмою підтримки сімей, спрямованої на вдосконалення освіти і зниження оподаткування громадян з дітьми, передбачено ще 1,8 трлн доларів. Серед статей витрат також значаться підвищення готовності до боротьби з майбутніми кризами в сфері охорони здоров’я (8,7 млрд доларів), протидія опіоїдній кризі (10,7 млрд доларів), реагування на глобальне потепління.

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В адміністрації США вважають, що реалізація пропозицій дозволить скоротити щорічний дефіцит до кінця десятирічного бюджетного вікна, при цьому в наступні 10 років дефіцит скоротиться більш ніж на 2 трлн доларів.

Республіканці проти

Лідер республіканської меншості Палати представників Конгресу США Кевін Маккарті назвав безвідповідальним бюджетний пакет нинішньої адміністрації. “Президент представив сьогодні деталі бюджету, які передбачають більш високі податки, більш високі ціни. Це найбільш необдумана і безвідповідальна бюджетна пропозиція”, — вважає Маккарті.

На думку лідера республіканців у Сенаті Мітча Макконнелла, план чреватий для американців боргами, дефіцитом та інфляцією. “Демократи хочуть позичати й витрачати в масштабах, які країна не бачила з часів Другої світової війни. Борговий тягар поб’є всі рекорди, затьмарить навіть 40-ті ХХ століття”, — вважає Макконнелл.

Доповнення

Президентський проект бюджету — це направлений Конгресу США запит, в якому йдеться про пріоритети діючої американської адміністрації. Члени Палати представників і Сенату Конгресу самі розробляють і затверджують урядові витрати, після чого підсумковий документ підписує або відхиляє глава держави.