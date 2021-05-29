Байден представил проект бюджета в размере рекордных 6 трлн долларов

КИЕВ. 29 мая. УНН. Президент США Джо Байден представил в пятницу пакет бюджетных предложений на 2022 финансовый год (начнется 1 октября 2021) в объеме 6 трлн долларов. Это самый высокий показатель расходов федерального правительства с момента окончания Второй мировой войны. Как отмечает газета USA Today, если в 1946 году задолженность страны достигала 106% ВВП, то в случае утверждения бюджета в предложенном объеме долг вырастет до 117% к 2031 году, передает УНН.