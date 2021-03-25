Байден порівняв президента Китаю з Путіним
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Президент США Джо Байден на своїй першій пресконференції заявив, що не дозволить Китаю обійти Сполучені Штати і стати наймогутнішою країною у світі. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
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Джо Байден заявив, що чітко дав зрозуміти президенту Китаю Сі Цзіньпіну, що Сполучені Штати не шукають конфронтації, але наполягатиме на тому, щоб Китай дотримувався міжнародних правил добросовісної конкуренції та чесної торгівлі та дотримання прав людини.
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“Загальна мета Китаю ... стати провідною країною у світі, найбагатшою країною у світі та найпотужнішою країною у світі. Це не відбудеться за моїх часів, оскільки Сполучені Штати будуть продовжувати рости. Сі Цзіньпін один із таких хлопців, як Путін, який вважає, що самодержавство — це хвиля майбутнього, і демократія не може функціонувати у постійно складному світі”, - сказав Джо Байден і пообіцяв інвестувати значні кошти, щоб забезпечити перевагу Америки в перегонах між двома найбільшими економіками світу.
Висловлювання Байдена перегукуються з виступами під час його президентської кампанії та через кілька днів після перших переговорів на високому рівні між американськими та китайськими чиновниками під його адміністрацією на Алясці.
Нагадаємо
Перші для адміністрації президента США Джо Байдена американо-китайські переговори на високому рівні, які 18 березня стартували в Анкориджі (штат Аляска), почалися з різкої публічної перепалки між сторонами.
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