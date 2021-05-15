Байден показав Путіну, що тепер "у місті новий шериф" - Вершбоу

Він наголосив, що у своїй першій телефонній розмові з Путіним в лютому Байден чітко дав зрозуміти, що трампівські часи толерування російської агресії та політичних воєн вже минули.

Цитата:

“Тепер у місті новий шериф, і звати його Джо Байден”, — сказав ексзаступник Генсека НАТО.

“Байден чітко показав Путіну, що ми даватимемо сильнішу відсіч російській агресії і змусимо її заплатити значно більшу ціну, якщо вона продовжуватиме агресію та підривну діяльність проти Заходу. Але водночас Байден залишає двері для діалогу відкритими”, — додав Вершбоу.

Деталі

Він зазначив, що це відбувається “після хаосу років Трампа і періоду, коли США воліли радше не помічати численних провокацій з боку Росії”.

“Відновлення ефективної стратегії щодо Росії слід вважати завданням і для всієї євроатлантичної спільноти. Це має стати частиною оновленої стратегії НАТО, частиною стратегічного дороговказу Європейського Союзу і складовою діалогу між ЄС та США. Оскільки ми бачимо, що останніми роками Росія почувається впевнено, що їй все сходитиме з рук”, — сказав він.

“Політичні війни, втручання у вибори, пряма агресія проти сусідів — все, що вони роблять для перерозподілу Європи”, — додав Александр Вершбоу.

Що було раніше

Державний секретар США Ентоні Блінкен, під час розмови з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, заявив, що адміністрація президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена не зволікатиме з відповіддю на агресію з боку Москви.

При цьому очільники зовнішньополітичних відомств двух країн домовились зустрітись в Рейк’явіку наступного тижня. Ця зустріч буде першою після приходу до влади адміністрації Джо Байдена.

Чи говоритимуть вони про організацію зустрічі президентів США і Росії, або чи буде будь-яким чином обговорена тема України — не уточнюється.

Про зустріч Байдена і Путіна

13 квітня Байден під час телефонної розмови вперше запропонував Путіну провести російсько-американський саміт на території “третьої країни”. Саміт може пройти на території однієї з країн ЄС, говорили в Кремлі.

4 травня Байден заявив, що “сподівається і чекає” зустрічі з Путіним в червні. У першій половині місяця у американського лідера запланована перша закордонна поїздка як глава держави, він відвідає Великобританію і Бельгію.

Помічник президента Росії Юрій Ушаков також вказував, що саміт Путіна і Байдена може пройти в червні. “Називають червень, навіть є конкретні дати”, — зазначив він, проте точні дати розкривати не став.

Видання Politico, посилаючись на колишніх американських офіційних осіб і аналітиків, повідомляло, що саміт президентів Росії і США може пройти в таких містах, як Рейк’явік, Прага, Любляна і Баку.

Зокрема, 11 травня Байден підтвердив намір зустрітися з Путіним після кібератаки.