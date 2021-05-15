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Байден показал Путину, что теперь "в городе новый шериф" - Вершбоу

Киев • УНН

 • 24899 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Президент США Джозеф Байден с первых недель своего срока пытается проводить более эффективную и динамичную политику в отношении России. Об этом заявил почетный член Атлантического совета (Atlantic Council), заместитель Генерального секретаря НАТО в 2012-2016 годах Александр Вершбоу во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности, передает УНН.

Байден показал Путину, что теперь "в городе новый шериф" - Вершбоу

Он отметил, что в своем первом телефонном разговоре с Путиным в феврале Байден четко дал понять, что трамповские времена толерантности российской агрессии и политических войн уже прошли.

Цитата:

"Теперь в городе новый шериф, и зовут его Джо Байден", - сказал экс-заместитель Генсека НАТО.

"Байден четко показал Путину, что мы будем давать сильный отпор российской агрессии и заставим ее заплатить гораздо большую цену, если она будет продолжать агрессию и подрывную деятельность против Запада. Но в то же время Байден оставляет двери для диалога открытыми", - добавил Вершбоу.

Детали

Он отметил, что это происходит "после хаоса времен Трампа и периода, когда США предпочитали скорее не замечать многочисленных провокаций со стороны России".

"Восстановление эффективной стратегии в отношении России следует считать задачей и для всего евроатлантического сообщества. Это должно стать частью обновленной стратегии НАТО, частью стратегического указателя Европейского Союза и составляющей диалога между ЕС и США. Поскольку мы видим, что в последние годы Россия чувствует себя уверенно, что ей все сходить с рук", - сказал он.

"Политические войны, вмешательство в выборы, прямая агрессия против соседей - все, что они делают для перераспределения Европы", - добавил Александр Вершбоу.

Что было ранее

Государственный секретарь США Энтони Блинкен, во время разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, заявил, что администрация президента США Джозефа Байдена не будет медлить с ответом на агрессию со стороны Москвы.

При этом руководители внешнеполитических ведомств двух стран договорились встретиться в Рейкьявике на следующей неделе. Эта встреча будет первой после прихода к власти администрации Джо Байдена.

Будут ли они говорить об организации встречи президентов США и России, или будет каким-либо образом обсуждена тема Украины - не уточняется.

О встрече Байдена и Путина

13 апреля Байден во время телефонного разговора впервые предложил Путину провести российско-американский саммит на территории "третьей страны". Саммит может пройти на территории одной из стран ЕС, говорили в Кремле.

4 мая Байден заявил, что "надеется и ждет" встречи с Путиным в июне. В первой половине месяца у американского лидера запланирована первая зарубежная поездка в качестве главы государства, он посетит Великобританию и Бельгию.

Помощник президента России Юрий Ушаков также указывал, что саммит Путина и Байдена может пройти в июне. "Называют июнь, даже есть конкретные даты", - отметил он, однако точные даты раскрывать не стал.

Издание Politico, ссылаясь на бывших американских официальных лиц и аналитиков, сообщало, что саммит президентов России и США может пройти в таких городах, как Рейкьявик, Прага, Любляна и Баку.

В частности, 11 мая Байден подтвердил намерение встретиться с Путиным после кибератаки.

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