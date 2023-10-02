Байден очікує, що консерватори “повернуться”, аби зірвати наступну угоду про фінансування уряду

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«Останні кілька днів і тижнів крайні республіканці MAGA намагалися відійти від цієї угоди», — сказав Байден у неділю на прес-конференції в Білому домі. «Проголосувати за глибоке, тривале скорочення витрат від 30 до 80% — це було б руйнівним для мільйонів американців.

«Знову не вдалося, знову не вдалося, і ми це зупинили», — додав він. «Але я не маю ілюзій, що вони повернуться знову».

Відповідаючи на запитання репортера, чи вірить він спікеру Палати представників Кевіну Маккарті, штат Каліфорнія, в дотримання свого слова щодо угоди, Байден сказав: «Ми щойно зробили одну про Україну. Тож ми дізнаємось».

«Я повністю очікую, що спікер дотримається свого зобов’язання забезпечити проходження та підтримку, необхідну для допомоги Україні, коли вона захищається від агресії та жорстокості», – сказав він.

Після його зауважень речник Маккарті сказав у заяві: «Спікер Маккарті був ясним і послідовним: ми зобов’язані врегулювати кризу на кордоні та забезпечити, щоб будь-який запит щодо подальшої допомоги Україні відповідав розумній стратегії та звітність. Палата продовжить обговорювати ці виклики в найближчі тижні».

Нагадаємо

Американський Сенат ухвалив тимчасове фінансування уряду, яке було прийнято через Палату представників за підтримки обох партій.