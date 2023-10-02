Байден ожидает, что консерваторы "вернутся", чтобы сорвать следующее соглашение о финансировании правительства
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Президент США Джо Байден предупредил, что консервативные повстанцы «снова вернутся», чтобы попытаться сорвать следующее соглашение о финансировании правительства после того, как Конгресс проголосовал за принятие промежуточного законопроекта, чтобы сохранить финансирование правительства, избегая шатдауна за несколько часов до крайнего срока. Об этом пишет со ссылкой на NBC.
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«Последние несколько дней и недель крайние республиканцы MAGA пытались отойти от этой сделки», — сказал Байден в воскресенье на пресс-конференции в Белом доме. «Проголосовать за глубокое, длительное сокращение расходов от 30 до 80% — это было бы разрушительным для миллионов американцев.
«Опять не удалось, опять не удалось, и мы это остановили», — добавил он. «Но я не питаю иллюзий, что они вернутся снова».
Отвечая на вопрос репортера, верит ли он спикеру Палаты представителей Кевину Маккарти, штат Калифорния, в соблюдение своего слова по сделке, Байден сказал: «Мы только что сделали одну об Украине. Так что мы узнаем».
«Я полностью ожидаю, что спикер сдержит свое обязательство’обязательство обеспечить прохождение и поддержку, необходимую для помощи Украине, когда она защищается от агрессии и жестокости», – сказал он.
После его замечаний пресс-секретарь Маккарти сказал в заявлении: «Спикер Маккарти был ясен и последователен: мы обязаны урегулировать кризис на границе и обеспечить, чтобы любой запрос о дальнейшей помощи Украине соответствовал разумной стратегии и отчетность. Палата продолжит обсуждать эти вызовы в ближайшие недели».
Напомним
Американский Сенат принял временное финансирование правительства, которое было принято через Палату представителей при поддержке обеих партий.