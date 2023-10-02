Байден ожидает, что консерваторы "вернутся", чтобы сорвать следующее соглашение о финансировании правительства

КИЕВ. 2 октября. УНН. Президент США Джо Байден предупредил, что консервативные повстанцы «снова вернутся», чтобы попытаться сорвать следующее соглашение о финансировании правительства после того, как Конгресс проголосовал за принятие промежуточного законопроекта, чтобы сохранить финансирование правительства, избегая шатдауна за несколько часов до крайнего срока. Об этом пишет со ссылкой на NBC.