Байден: не можна дозволити РФ користуватися постачанням газу з політичною метою

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Угода передбачає запровадження санкцій щодо Росії у разі використання трубопроводу “Північний потік — 2” як “геополітичної зброї”.

Як зазначає пресслужба Білого дому, ще однією темою розмови лідерів стала ситуація в Афганістані, у тому числі спільні дії з надання гуманітарної допомоги мешканцям цієї країни, що тривають.

Зупинка прокачування газопроводом “Ямал-Європа”

Раніше того ж дня, 30 жовтня, дані німецького оператора Gascade показали, що прокачування газопроводом “Ямал-Європа”, яким Росія постачає газ до Німеччини через Польщу, цього дня спочатку сповільнилося практично до нуля, а потім, близько 10:00 за часом Києва, повністю припинилася. Пізніше російські державні ЗМІ повідомили, що цей газопровід перейшов у реверсний режим, почавши прокачувати газ із заходу на схід.

Зі свого боку, компанія “Газпром” заявила, що 30 жовтня нею було виконано всі зобов’язання перед європейськими замовниками.

Зростання цін на газ у Європі

На тлі відновлення світової економіки після кризи, спричиненої пандемією коронавірусу, ціни на газ у Європі піднялися, при цьому сховища для цього палива в низці країн заповнені лише частково. У цій ситуації експерти пильно стежать за постачанням Росією газу до Європи.

Наприкінці вересня Міжнародне енергетичне агентство (МЕО) закликало Москву збільшити обсяг експорту газу до Європи, щоб допомогти ринку підготуватися до опалювального сезону.

Нагадаємо

29 жовтня генеральний директор Оператора ГТС України Сергій Макогон на конференції німецького Фонду Маршалла в Одесі заявив, що газовий шантаж Європи щодо збільшення поставок газу в обмін на введення в експлуатацію геополітичного проекту “Північний потік-2” триває. Він додав, що від високих цін через штучно спровокований дефіцит газу страждають промисловці Європи, опалювальний сезон стартує з мінімальними запасами газу, під загрозою енергетична безпека України та країн ЄС. На сьогодні це фактичні наслідки політики “Газпрому”, спрямованої на зменшення/зупинку транзиту українською ГТС за надуманими причинами і посилення впливу на Європу.