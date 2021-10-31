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Байден: нельзя разрешить РФ пользоваться поставками газа в политических целях

Киев • УНН

 • 38095 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. США и Германии важно продолжать совместную работу по реализации соглашения о поддержке Украины и защите европейской энергетической безопасности, заявил президент США Джо Байден в субботу, 30 октября. По его словам, Вашингтон и Берлин должны гарантировать, что Москва не сможет воспользоваться поставками природного газа для достижения "вредных политических целей". Об этом сообщила пресс-служба Белого дома по итогам встречи Байдена с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и вице-канцлером Олафом Шольцем в кулуарах саммита G20 в Риме, передает УНН.

Байден: нельзя разрешить РФ пользоваться поставками газа в политических целях

Подробности

Соглашение предусматривает введение санкций в отношении России в случае использования трубопровода “Северный поток — 2” в качестве “геополитического оружия”.

Как отмечает пресс-служба Белого дома, еще одной темой разговора лидеров стала ситуация в Афганистане, в том числе продолжающиеся совместные действия по оказанию гуманитарной помощи жителям этой страны.

Остановка прокачки газопроводом “Ямал-Европа”

Ранее в тот же день, 30 октября, данные немецкого оператора Gascade показали, что прокачка по газопроводу “Ямал-Европа”, которым Россия поставляет газ в Германию через Польшу, в этот день сначала замедлилась практически до нуля, а затем, около 10:00 по времени Киева, полностью прекратилась. Позже российские государственные СМИ сообщили, что этот газопровод перешел в реверсный режим, начав прокачивать газ с запада на восток.

Со своей стороны компания “Газпром” заявила, что 30 октября ею были выполнены все обязательства перед европейскими заказчиками.

Рост цен на газ в Европе

На фоне восстановления мировой экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, цены на газ в Европе поднялись, при этом хранилища для этого топлива в ряде стран заполнены частично. В этой ситуации эксперты внимательно следят за поставкой Россией газа в Европу.

В конце сентября Международное энергетическое агентство (МЭО) призвало Москву увеличить объем экспорта газа в Европу, чтобы помочь рынку подготовиться к отопительному сезону.

Напомним

29 октября генеральный директор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон на конференции немецкого Фонда Маршалла в Одессе заявил, что газовый шантаж Европы по увеличению поставок газа в обмен на ввод в эксплуатацию геополитического проекта “Северный поток-2” продолжается. Он добавил, что от высоких цен из-за искусственно спровоцированного дефицита газа страдают промышленники Европы, отопительный сезон стартует с минимальными запасами газа, под угрозой энергетическая безопасность Украины и стран ЕС. На сегодняшний день это фактические последствия политики “Газпрома”, направленной на уменьшение/остановку транзита украинской ГТС по надуманным причинам и усиление влияния на Европу.

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