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Байден на 35% підвищує мита на товари із росії, вона буквально «платитиме за війну

Байден на 35% підвищує мита на товари із росії, вона буквально «платитиме за війну

Київ • УНН

 • 93076 перегляди

КИЇВ. 27 червня. УНН. Сполучені Штати підвищують ставку мита до 35% на певні товари, що імпортуються з росії. Про це йдеться у заяві президента Джо Байдена, опублікованій Білим домом у понеділок, пише УНН.

Цитата

«Я визначив, що підвищення ставок мит у колонці 2 до 35 відсотків адвалорних на деякі інші товари російської федерації, імпорт яких ще не був заборонений, є виправданим та відповідає зовнішньополітичним інтересам Сполучених Штатів», - сказано у заяві.

Деталі

Товари, на які поширюються мита, будуть перераховані у додатку до цієї заяви.

На даний момент ця програма ще не була опублікована.

Як пояснює Голова Офісу Президента України Андрій Єрмак, від 27 червня 2022 року, на виконання положень розділу 3(b)(1) Закону про зупинення нормальних торговельних відносин із росією та білоруссю, підвищуються до 35% ставки ввізного мита на певний перелік товарів із росії, імпорт яких було повністю заборонено.

Наголошується, що США здійснюватимуть моніторинг імплементації зазначених митних ставок і можуть ухвалити рішення щодо їх перегляду.

«Хочу нагадати, що за підсумками саміту G7 було досягнуто домовленості, що гроші від підвищення мита на російський експорт будуть передані Україні. Таким чином, росію змусять платити за війну», - зазначив Єрмак.

Нагадаємо

Раніше сьогодні лідери країн “Групи семи” за підсумками саміту анонсували новий пакет санкцій проти росії, який торкнеться, зокрема, російських чиновників, золота та оборонного сектору росії.

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