Байден на 35% повышает пошлины на товары из россии, она буквально будет «платить за войну
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. Соединенные Штаты повышают ставку таможенной пошлины до 35% на определенные товары, импортируемые из россии. Об этом говорится в заявлении президента Джо Байдена, опубликованном Белым домом в понедельник, пишет УНН.
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«Я определил, что повышение ставок пошлин в колонке 2 до 35 процентов адвалорных на некоторые другие товары российской федерации, импорт которых еще не был запрещен, является оправданным и соответствует внешнеполитическим интересам Соединенных Штатов», - сказано в заявлении.
Детали
Товары, на которые распространяются пошлины, будут перечислены в приложении к настоящему заявлению.
На данный момент это приложение еще не было опубликовано.
Как объясняет Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак, от 27 июня 2022 года, во исполнение положений раздела 3(b)(1) Закона о приостановлении нормальных торговых отношений с россией и беларусью, повышаются до 35% ставки ввозной пошлины на определенный перечень товаров из россии, импорт которых не был полностью запрещен.
Подчеркивается, что США будут осуществлять мониторинг имплементации указанных таможенных ставок и могут принять решение по их пересмотру.
«Хочу напомнить, что по итогам саммита G7 была достигнута договоренность, что деньги от повышения пошлины на российский экспорт будут переданы Украине. Таким образом, россию заставят платить за войну», - отметил Ермак.
Напомним
Ранее сегодня лидеры стран “Группы семи” по итогам саммита анонсировали новый пакет санкций против россии, который коснется, в частности, российских чиновников, золота и оборонного сектора россии.