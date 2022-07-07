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Байден хоче позбавити Афганістан статусу основного союзника поза НАТО

Байден хоче позбавити Афганістан статусу основного союзника поза НАТО

Київ • УНН

 • 261562 перегляди

КИЇВ. 7 липня. УНН. Президент Сполучених Штатів Джо Байден повідомив Конгрес про намір позбавити Афганістан статусу основного союзника США поза НАТО. Про це інформує УНН з посиланням на пресслужбу Білого дому.

Цитата

"Відповідно до розділу 517 Закону про іноземну допомогу від 1961 року з поправками (22 U.S.C. 2321k), повідомляю про свій намір скасувати статус Афганістану як основного союзника поза НАТО", - йдеться в документі.

Доповнення 

Як відомо, у 2012 році Штати назвали Афганістан основним союзником, що не входить в НАТО, що відкрило шлях для двох країн для підтримки оборонних і економічних відносин. На відміну від союзників США по НАТО, пов'язаних один з одним пактом про спільну оборону, Афганістан як союзник, що не входить в НАТО, не має гарантій взаємного захисту. Він має право на отримання кредитів, а також є місцем зберігання запасів військових резервів, що належать США.

Приватні компанії з цієї країни можуть брати участь у торгах за контрактами на технічне обслуговування, ремонт або капітальний ремонт військової техніки США за кордоном.

Статус союзника дав Афганістану право на отримання військового вишколу і допомоги, включаючи прискорений продаж і оренду військової техніки навіть після того, як війська НАТО покинули країну.

Як інформує Державний департамент, з анулюванням статусу Афганістану США матимуть 18 основних союзників, що не входять до НАТО. Це Аргентина, Австралія, Бахрейн, Бразилія, Колумбія, Єгипет, Ізраїль, Японія, Йорданія, Кувейт, Марокко, Нова Зеландія, Пакистан, Філіппіни, Катар, Південна Корея, Таїланд і Туніс.

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