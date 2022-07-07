Байден хочет лишить Афганистан статуса основного союзника вне НАТО

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"Согласно разделу 517 Закона об иностранной помощи от 1961 года с поправками (22 U.S.C. 2321k), сообщаю о своем намерении отменить статус Афганистана как основного союзника вне НАТО", - говорится в документе.

Дополнение

Как известно, в 2012 году Штаты назвали Афганистан основным союзником, не входящим в НАТО, открывшим путь для двух стран для поддержки оборонных и экономических отношений. В отличие от союзников США по НАТО, связанных друг с другом пактом о совместной обороне, Афганистан как союзник, не входящий в НАТО, не имеет гарантий взаимной защиты. Он имеет право на получение кредитов, а также место хранения запасов военных резервов, принадлежащих США.

Частные компании из этой страны могут участвовать в торгах по контрактам на техническое обслуживание, ремонт или капитальный ремонт военной техники США за границей.

Статус союзника дал Афганистану право на получение военной подготовки и помощи, включая ускоренную продажу и аренду военной техники даже после того, как войска НАТО покинули страну.

Как информирует Государственный департамент, с аннулированием статуса Афганистана США будут иметь 18 основных союзников, не входящих в НАТО. Это Аргентина, Австралия, Бахрейн, Бразилия, Колумбия, Египет, Израиль, Япония, Иордания, Кувейт, Марокко, Новая Зеландия, Пакистан, Филиппины, Катар, Южная Корея, Таиланд и Тунис.

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