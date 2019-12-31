Байден готовий взяти кандидатом у віце-президенти республіканця
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Колишній віце-президент США, кандидат від Демократичної партії на президентських виборах 2020 року Джо Байден заявив, що готовий взяти в напарники і призначити кандидатом у віце-президентом представника Республіканської партії. Про це він повідомив під час виступу в штаті Нью-Гемпшир, інформує УНН з посиланням на CNN.
За словами Байдена, він готовий до співпраці з республіканським напарником, однак не може назвати конкретної людини. Колишній віце-президент зазначив, що в Республіканській партії є багато гідних політиків.
"Як і раніше є чимало насправді гідних республіканців, але проблема зараз полягає в тому, що їм потрібно зробити крок вперед", - заявив Байден.
Нагадаємо, лідер виборчих перегонів від демократів та колишній віце-президент США Джо Байден заявив, що якщо його викликатимуть свідчити під час процесу імпічменту в Сенаті, він погодиться це зробити.