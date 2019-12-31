Байден готов взять кандидатом в вице-президенты республиканца

По словам Байдена, он готов к сотрудничеству с республиканским напарником, однако не может назвать конкретного человека. Бывший вице-президент отметил, что в Республиканской партии есть много достойных политиков.

"По-прежнему есть немало самом деле достойных республиканцев, но проблема сейчас заключается в том, что им нужно сделать шаг вперед", - заявил Байден.

Напомним, лидер избирательной гонки от демократов и бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что если его будут вызывать свидетельствовать во время процесса импичмента в Сенате, он согласится это сделать.