Байден готов взять кандидатом в вице-президенты республиканца
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Бывший вице-президент США, кандидат от Демократической партии на президентских выборах 2020 года Джо Байден заявил, что готов взять в напарники и назначить кандидатом в вице-президентом представителя Республиканской партии. Об этом он сообщил во время выступления в штате Нью-Гемпшир, информирует УНН со ссылкой на CNN.
По словам Байдена, он готов к сотрудничеству с республиканским напарником, однако не может назвать конкретного человека. Бывший вице-президент отметил, что в Республиканской партии есть много достойных политиков.
"По-прежнему есть немало самом деле достойных республиканцев, но проблема сейчас заключается в том, что им нужно сделать шаг вперед", - заявил Байден.
Напомним, лидер избирательной гонки от демократов и бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что если его будут вызывать свидетельствовать во время процесса импичмента в Сенате, он согласится это сделать.