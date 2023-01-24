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Байден готовий передати Україні танки Abrams, щоб таким чином вплинути на Німеччину – ЗМІ

Київ • УНН

 • 991436 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Президент США Джо Байден, ймовірно, готовий передати Україні танки Abrams. Так американський президент сподівається вплинути на позицію федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца щодо передачі Україні німецьких бойових танків Leopard 2. Про це повідомляє Sky News Arabia, передає УНН.

Байден готовий передати Україні танки Abrams, щоб таким чином вплинути на Німеччину – ЗМІ

Деталі

Посилаючись на високопоставленого чиновника Міністерства оборони США, що побажав залишитися анонімним, видання повідомило, що президент Джо Байден готовий відправити танки Abrams в Україну. Глава Білого Дому позитивно відреагував на запити двох високопосадовців Пентагону, щоб Київ міг краще захищатися від прогнозованого широкомасштабного наступу російських військ. Він також додав, що поки не схоже, що Берлін готовий “відмовитися від непоступливості” та відправити українським Силам Оборони бойові танки Leopard 2.

Цитата

“Зустріч генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Берліні не відображає прогресу, зважаючи на заяви, що є ймовірність того, що Німеччина піде на запровадження санкцій проти будь-якої країни, зокрема Польщі, якщо вона надасть Leopard без схвалення Міністерства оборони Німеччини”, — зазначив співрозмовник Sky News.

Нагадаємо

Німецький концерн Rheinmetall заявив, що може поставити Україні 139 танків Leopard Type 1 і Type 2, якщо керівництво країни дасть на це дозвіл.

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