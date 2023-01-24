Байден готовий передати Україні танки Abrams, щоб таким чином вплинути на Німеччину – ЗМІ

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Посилаючись на високопоставленого чиновника Міністерства оборони США, що побажав залишитися анонімним, видання повідомило, що президент Джо Байден готовий відправити танки Abrams в Україну. Глава Білого Дому позитивно відреагував на запити двох високопосадовців Пентагону, щоб Київ міг краще захищатися від прогнозованого широкомасштабного наступу російських військ. Він також додав, що поки не схоже, що Берлін готовий “відмовитися від непоступливості” та відправити українським Силам Оборони бойові танки Leopard 2.

Цитата

“Зустріч генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Берліні не відображає прогресу, зважаючи на заяви, що є ймовірність того, що Німеччина піде на запровадження санкцій проти будь-якої країни, зокрема Польщі, якщо вона надасть Leopard без схвалення Міністерства оборони Німеччини”, — зазначив співрозмовник Sky News.

Нагадаємо

Німецький концерн Rheinmetall заявив, що може поставити Україні 139 танків Leopard Type 1 і Type 2, якщо керівництво країни дасть на це дозвіл.