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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Байден готов передать Украине танки Abrams, чтобы таким образом повлиять на Германию - СМИ

Киев • УНН

 • 991436 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Президент США Джо Байден, вероятно, готов передать Украине танки Abrams. Так американский президент надеется повлиять на позицию федерального канцлера Германии Олафа Шольца относительно передачи Украине немецких боевых танков Leopard 2. Об этом сообщает Sky News Arabia, передает УНН.

Байден готов передать Украине танки Abrams, чтобы таким образом повлиять на Германию - СМИ

Детали

Ссылаясь на высокопоставленного чиновника Министерства обороны США, пожелавшего остаться анонимным, издание сообщило, что президент Джо Байден готов отправить танки Abrams в Украину. Глава Белого Дома положительно отреагировал на запросы двух высокопоставленных чиновников Пентагона, чтобы Киев мог лучше защищаться от прогнозируемого широкомасштабного наступления российских войск. Он также добавил, что пока не похоже, что Берлин готов “отказаться от неуступчивости” и отправить украинским Силам Обороны боевые танки Leopard 2.

Цитата

“Встреча генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Берлине не отражает прогресса, учитывая заявления, что есть вероятность того, что Германия пойдет на введение санкций против любой страны, в частности Польши, если она предоставит Leopard без одобрения Министерства обороны Германии”, — отметил собеседник Sky News.

Напомним

Немецкий концерн Rheinmetall заявил, что может поставить Украине 139 танков Leopard Type 1 и Type 2, если руководство страны даст на это разрешение.

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