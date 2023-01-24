Байден готов передать Украине танки Abrams, чтобы таким образом повлиять на Германию - СМИ

Детали

Ссылаясь на высокопоставленного чиновника Министерства обороны США, пожелавшего остаться анонимным, издание сообщило, что президент Джо Байден готов отправить танки Abrams в Украину. Глава Белого Дома положительно отреагировал на запросы двух высокопоставленных чиновников Пентагона, чтобы Киев мог лучше защищаться от прогнозируемого широкомасштабного наступления российских войск. Он также добавил, что пока не похоже, что Берлин готов “отказаться от неуступчивости” и отправить украинским Силам Обороны боевые танки Leopard 2.

Цитата

“Встреча генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Берлине не отражает прогресса, учитывая заявления, что есть вероятность того, что Германия пойдет на введение санкций против любой страны, в частности Польши, если она предоставит Leopard без одобрения Министерства обороны Германии”, — отметил собеседник Sky News.

Напомним

Немецкий концерн Rheinmetall заявил, что может поставить Украине 139 танков Leopard Type 1 и Type 2, если руководство страны даст на это разрешение.