"Бавовна" у Мелітополі продовжується, в місті пролунав потужний вибух
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. У Мелітополі пролунав потужний вибух. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у Telegram, передає УНН.
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«Бавовна продовжується. Потужний вибух у Мелітополі. З’ясовуємо, що сталося», - написав Федоров.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що прилетіло добряче на край Якимівки Мелітопольського району.
Також опубліковано відео на якому видно стовп диму після вибуху в південній частині міста.
Доповнення
3 червня зазначалося, що "бавовна" знову прийшла в окупований Мелітополь. Повідомляли про п'ять гучних вибухів.
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