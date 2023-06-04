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"Бавовна" у Мелітополі продовжується, в місті пролунав потужний вибух

Київ • УНН

 • 353714 перегляди

КИЇВ. 4 червня. УНН. У Мелітополі пролунав потужний вибух. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у Telegram, передає УНН.

"Бавовна" у Мелітополі продовжується, в місті пролунав потужний вибух

Цитата

«Бавовна продовжується. Потужний вибух у Мелітополі. З’ясовуємо, що сталося», - написав Федоров.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що прилетіло добряче на край Якимівки Мелітопольського району.

Також опубліковано відео на якому видно стовп диму після вибуху в південній частині міста.

Доповнення

3 червня зазначалося, що "бавовна" знову прийшла в окупований Мелітополь. Повідомляли про п'ять гучних вибухів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Мінус один шлях для русні: під Мелітополем стався вибух на залізниці

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