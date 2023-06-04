"Хлопок" в Мелитополе продолжается, в городе прогремел мощный взрыв
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. В Мелитополе прогремел мощный взрыв. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в Telegram, передает УНН.
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«Хлопок продолжается. Мощный взрыв в Мелитополе. Выясняем, что произошло», — написал Федоров.
Местные СМИ сообщают, что прилетело изрядно на край Акимовки Мелитопольского района.
Также опубликовано видео на котором видно столб дыма после взрыва в южной части города.
Дополнение
3 июня отмечалось, что "хлопок" снова пришел в оккупированный Мелитополь. Сообщали о пяти громких взрывах.
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