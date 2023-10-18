Бавовна у Криму: у шойгу запевняють, що нібито "перехопили" дві українські ракети
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. У міноборони рф заявили, що під час атаки на Крим нібито "перехопили" дві українські ракети, передає УНН.
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У відомстві шойгу заявили, що Київ нібито спробував атакувати територію Криму "переобладнаними в ударний варіант зенітними ракетами комплексу ППО С-200"
"Російські засоби ППО перехопили дві українські ракети у повітрі. Їхні фрагменти впали в безлюдній місцевості з подальшою детонацією на землі. Жертв та руйнувань немає", - йдеться у повідомленні.
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