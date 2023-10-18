Хлопок в Крыму: у шойгу уверяют, что якобы "перехватили" две украинские ракеты

Детали

В ведомстве шойгу заявили, что Киев якобы попытался атаковать территорию Крыма "переоборудованными в ударный вариант зенитными ракетами комплекса ПВО С-200".

"Российские средства ПВО перехватили две украинские ракеты в воздухе. Их фрагменты упали в безлюдной местности с последующей детонацией на земле. Жертв и разрушений нет", - говорится в сообщении.

Ранее

Крымские Telegram-каналы распространяют видео вероятного прилета под Севастополем в Сахарной Головке, где расположена военная база оккупантов.