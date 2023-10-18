Ймовірно, по військовій базі: у Telegram-каналах поширюють відео "прильоту" під Севастополем
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Кримські Telegram-канали поширюють відео ймовріного прильоту під Севастополем у Сахарній Головці, де розташована військова база окупантів, передає УНН.
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Відео "прильоту" по Сахарній Головці поширнив і Telegram-канал "ЧП Севастополь".
Кадри доповнили підписом такого змісту: "Що б не вигадав потім розвозжаєв, ви самі все бачите. І ми також. Це точно не ППО. Там наша військова база взагалі".
Щоправда пізніше допис був змінений.
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В окупованому Севастополі було дуже гучно - пролунав потужний вибух.