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Вероятно, по военной базе: в Telegram-каналах распространяют видео "прилета" под Севастополем

Киев • УНН

 • 430683 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. Крымские Telegram-каналы распространяют видео вероятного прилета под Севастополем в Сахарной Головке, где расположена военная база оккупантов, передает УНН.

Вероятно, по военной базе: в Telegram-каналах распространяют видео "прилета" под Севастополем

Детали

Видео "прилета" по Сахарной Головке распространил и Telegram-канал "ЧП Севастополь".

Кадры дополнили подписью следующего содержания: "Что бы ни выдумал потом развозжаев, вы сами все видите. И мы также. Это точно не ПВО. Там наша военная база вообще".

Правда позже сообщение было изменено.

Ранее

В оккупированном Севастополе было очень громко - раздался мощный взрыв.

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