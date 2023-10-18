Вероятно, по военной базе: в Telegram-каналах распространяют видео "прилета" под Севастополем

Детали

Видео "прилета" по Сахарной Головке распространил и Telegram-канал "ЧП Севастополь".

Кадры дополнили подписью следующего содержания: "Что бы ни выдумал потом развозжаев, вы сами все видите. И мы также. Это точно не ПВО. Там наша военная база вообще".

Правда позже сообщение было изменено.

Ранее

В оккупированном Севастополе было очень громко - раздался мощный взрыв.