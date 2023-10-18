Вероятно, по военной базе: в Telegram-каналах распространяют видео "прилета" под Севастополем
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Крымские Telegram-каналы распространяют видео вероятного прилета под Севастополем в Сахарной Головке, где расположена военная база оккупантов, передает УНН.
Детали
Видео "прилета" по Сахарной Головке распространил и Telegram-канал "ЧП Севастополь".
Кадры дополнили подписью следующего содержания: "Что бы ни выдумал потом развозжаев, вы сами все видите. И мы также. Это точно не ПВО. Там наша военная база вообще".
Правда позже сообщение было изменено.
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