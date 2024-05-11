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"Бавовна" у бєлгороді: росЗМІ повідомляють про одну жертву та 14 поранених

Київ • УНН

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Щонайменше одна людина загинула і ще 14 отримали поранення в російському місті бєлгород внаслідок обстрілу, причому Міністерство оборони росії стверджує, що Україна випустила ракети по місту, хоча Україна не коментує це.

У російському бєлгороді внаслідок обстрілу загинула щонайменше одна людина, ще 14 дістали поранення, передає УНН із посиланням на Telegram-канал Astra.

Додамо

За даними міноборони росії, по бєлгороду ніби було випущено дванадцять реактивних снарядів з RM-70 "Вампір".

Представники української влади та ЗСУ цю заяву не коментували.

У бєлгороді "бавовна": горять машини, пошкоджені торгівельні центри11.05.24, 19:54 • 99277 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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