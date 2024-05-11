"Бавовна" у бєлгороді: росЗМІ повідомляють про одну жертву та 14 поранених
Київ • УНН
Щонайменше одна людина загинула і ще 14 отримали поранення в російському місті бєлгород внаслідок обстрілу, причому Міністерство оборони росії стверджує, що Україна випустила ракети по місту, хоча Україна не коментує це.
У російському бєлгороді внаслідок обстрілу загинула щонайменше одна людина, ще 14 дістали поранення, передає УНН із посиланням на Telegram-канал Astra.
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За даними міноборони росії, по бєлгороду ніби було випущено дванадцять реактивних снарядів з RM-70 "Вампір".
Представники української влади та ЗСУ цю заяву не коментували.
У бєлгороді "бавовна": горять машини, пошкоджені торгівельні центри11.05.24, 19:54 • 99277 переглядiв