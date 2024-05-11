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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Хлопок" в Белгороде: росСМИ сообщают об одной жертве и 14 раненых

"Хлопок" в Белгороде: росСМИ сообщают об одной жертве и 14 раненых

Киев  •  УНН

11 мая 2024, 17:58  •  2897 просмотра

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По меньшей мере один человек погиб и еще 14 получили ранения в российском городе белгород в результате обстрела, причем Министерство обороны россии утверждает, что Украина выпустила ракеты по городу, хотя Украина не комментирует это.

В российском белгороде в результате обстрела погиб по меньшей мере один человек, еще 14 получили ранения, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Astra.

Добавим

По данным минобороны россии, по белгороду якобы было выпущено двенадцать реактивных снарядов из RM-70 "Вампир".

Представители украинской власти и ВСУ это заявление не комментировали.

В белгороде "хлопок": горят машины, повреждены торговые центры11 мая 2024, 16:54 • 16095 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
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