"Хлопок" в Белгороде: росСМИ сообщают об одной жертве и 14 раненых

В российском белгороде в результате обстрела погиб по меньшей мере один человек, еще 14 получили ранения, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Astra.

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По данным минобороны россии, по белгороду якобы было выпущено двенадцать реактивных снарядов из RM-70 "Вампир".

Представители украинской власти и ВСУ это заявление не комментировали.

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