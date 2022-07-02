"Бавовна" сталася: на Донбасі підірвано склад боєприпасів окупантів

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"Десь в степах Донбасу сталася “бавовна” зі складом боєприпасів ворога", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний показав відео як ЗСУ "допомогли евакуювати" залишки російського гарнізону зі Зміїного і додав, що на острові "русскім духом" більше не пахне.