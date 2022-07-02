"Бавовна" сталася: на Донбасі підірвано склад боєприпасів окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. На Донбасі підірвано склад з боєприпасами окупантів. Відео з інцидентом оприлюднило оперативне командування Сухопутних військ "Північ", передає УНН.
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"Десь в степах Донбасу сталася “бавовна” зі складом боєприпасів ворога", – йдеться в повідомленні.
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