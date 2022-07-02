"Хлопок" произошел: на Донбассе взорван склад боеприпасов оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. На Донбассе взорван склад с боеприпасами оккупантов. Видео с инцидентом обнародовало оперативное командование Сухопутных войск "Север", передает УНН.
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"Где-то в степях Донбасса произошел “хлопок” со складом боеприпасов врага", – говорится в сообщении.
Напомним
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