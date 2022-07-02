"Хлопок" произошел: на Донбассе взорван склад боеприпасов оккупантов

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"Где-то в степях Донбасса произошел “хлопок” со складом боеприпасов врага", – говорится в сообщении.

Напомним

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный показал видео как ВСУ "помогли эвакуировать" остатки российского гарнизона из Змеиного и добавил, что на острове "русским духом" больше не пахнет.