Батько затриманої у США росіянки спростував "заяву" доньки
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Росіянка Марія Бутіна, якій в США інкримінують участь в змові з метою ведення діяльності на користь іноземної держави, не збирається брати на себе провину. Про це у коментарі ТАСС повідомив батько затриманої Валерій Бутін, передає УНН.
"Домислювати - деталей я не знаю. Я сьогодні з нею розмовляв, тільки вона теж нічого не сказала такого, крім того, що не збирається вона нікого звинувачувати, і вину ніяку брати на себе теж не буде", - заявив Бутін.
Нагадаємо, росіянка Марія Бутіна, заарештована в США за підозрою в порушенні американського закону про іноземних агентів.
Як повідомляв УНН, раніше арештована у США росіянка Марія Бутіна направила до суду клопотання з проханням призначити засідання, на якому вона збирається визнати свою провину.